大相撲が開催される両国国技館（東京都墨田区）の周辺を歩くと、「ちゃんこ」と書かれた店の看板があちこちで目に付く。

相撲部屋が点在する地域ということもあるだろうが、ちゃんこ鍋は、いつからどのようにして両国を代表するグルメになったのだろうか。気になったので、由来や歴史を探ってみた。（五十川由夏）

ちゃんこ鍋はいつから食べられるようになったのか。東京都墨田区発行の情報誌「両国ちゃんこＢＯＯＫ」によると、明治時代、出羽海部屋で食べられたのが始まりと伝わるという。ただ、なぜちゃんこ鍋が食べられるようになったのかなど詳しい起源はわからない。

それでは、「ちゃんこ」という言葉の由来はどうか。相撲文化についての著書があり、立行司（たてぎょうじ）の第３４代木村庄之助を務めた伊藤勝治さん（８２）によると、「ちゃん（親方）」と「こ（弟子）」が一緒に食べるからとか、中国から伝わった板金製の鍋「チャングオ」がなまったとか諸説あるという。

相撲部屋で、ちゃんこ鍋が定番メニューとなったのはどうしてか。行司も入門する相撲部屋で１３歳から力士らとちゃんこ鍋を囲んだ伊藤さんは「大所帯の相撲部屋にとって、ちゃんこ鍋は合理的な食べ物だったからでしょう」と推測する。

相撲部屋では、幕下以下の年長力士がちゃんこ長となり、当番制でちゃんこ番を務める力士らが買い出しや調理を担う。朝の稽古が終わると、親方や関取衆から食べ始め、ちょうど食べ終わった頃に風呂から上がってきた幕下力士がテーブルにつく。

具材が継ぎ足され、さらに三段目や序二段といったように番付順に食事が進んでいく。肉や魚、野菜などを追加することで一つの鍋で大人数が順番に食べられるのが、相撲部屋の食事として適していた。栄養バランスもよく、客が持ってきてくれた食材なども活用しやすいという。

そんな相撲部屋の食文化は、いまや国技館がある両国の名物となっている。墨田区観光課が昨年８月、両国駅周辺でちゃんこ鍋を提供する店を調査したところ、ホテルのレストランや居酒屋を含めて２０以上あることがわかったという。

ただ、ちゃんこ店が両国に軒を連ねるようになったのは、長い相撲の歴史の中で最近のことだという。墨田区観光協会の森山育子理事長（６１）はその背景について、「両国国技館」の変遷を挙げる。

江戸時代後期、大相撲の主会場は両国の寺院「回向院（えこういん）」だった。その境内に１９０９年（明治４２年）、旧両国国技館が開館したが、失火や震災など火災に見舞われ、戦中は旧日本軍に、戦後は連合国軍総司令部（ＧＨＱ）に接収。５０年（昭和２５年）からは台東区・蔵前に場所を移した。現在の場所に国技館が戻ってきたのは、日本が高度経済成長を遂げてからしばらくたった８５年（昭和６０年）。これが契機となり、駅周辺で、ちゃんこ鍋を出す店が次々と開店していったという。

さらに、両国でちゃんこ店が増えた歴史的背景には、かつて墨田区内に３０以上もの相撲部屋があったことも挙げられるという。森山さんは「相撲部屋の親方やタニマチ（支援者）が引退力士にちゃんこ店など働き口で支援するケースもある。実際、老舗のちゃんこ店はそうしたお店が多い」と説明する。

両国駅から徒歩５分ほどの場所にあるちゃんこ店「ちゃんこ大内」は、４０年代から５０年代に活躍した大関・大内山が８４年に創業した。現在は、息子の大内明さん（６６）が店主を務め、大内山が所属していた時津風部屋の当時の味を受け継いでいる。看板メニューの一つの「鳥そっぷ鍋」は、鶏ガラを丁寧に煮込んで取ったダシが味の決め手。「そっぷ」とはスープのことで、たっぷりの野菜と鶏肉などが入った鍋は彩りも美しい。

鶏肉は縁起担ぎのための食材だった。大内さんは「特に本場所の千秋楽や中日では、土俵で手をつかないために２本足の鶏のそっぷ炊きを食べるんです」と教えてくれた。大内さんによると、「ちゃんこ」は本来、力士にとっては食事全般を指す言葉だといい、カレーライスもハンバーグも「ちゃんこ」だという。

近年はインバウンド（外国人観光客）が両国に多く訪れ、相撲部屋の見学とともに、ちゃんこ鍋を楽しむ姿も見られるという。大内さんは、「欧米でも人気が広がっている大相撲に後押しされ、ちゃんこ鍋も両国を代表するグルメとなった。この美味を知ってもらう機会がもっと増えてほしい」と話している。