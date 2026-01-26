女優加賀まりこ（82）と冨士眞奈美（88）が、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。加賀が冨士の自宅について話した。

60年来の親友同士という2人。加賀が現在冨士が住む家を1度訪問したことがあるという。「もうびっくり」。司会の黒柳徹子（92）に「なんで？」と聞かれると、「恐ろしい階段が。階段の幅が長いのね。だから一段上がるのが大変」と言った。そして「要するにこの人、年を取るのを考えないでつくったおうちみたいな」。すると冨士は「あそこ今、這ってる」。加賀は「そうでしょう」と言って笑い合った。

さらに加賀は「それで、どこの何階に行っても“ゴミ屋敷”」と指摘した。冨士は「ゴミじゃないわよ、世界全集、文学全集が並んでるのよ」と反論した。

加賀は「お片付けがまるでないからね。あれはリズ（冨士の長女で作家の岩崎リズ）がかわいそう。あんたがもし何かあったら、全部彼女が整理しなきゃなんないのよ」と淡々と話した。冨士が「更地にしてよこせ、って」と言われていることを明かすと、加賀は「そりゃ普通そう思うよ。娘のためにやんなさいよ、ちゃんと」と諭すように話した。