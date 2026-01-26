「ポケパーク カントー」に一足先に潜入！ ポケモン好きの夢がかなう特別空間に感動
テレビアニメ『ポケットモンスター』初の常設施設「ポケパーク カントー」が、2月5日（木）、よみうりランド遊園地内にグランドオープンする。今回クランクイン！トレンドは、1月26日（月）に実施されたメディア内覧会に参加し、一足先に潜入！ 気になる施設内の一部を紹介する。
【動画】どんなポケモンたちに出会えるかな？ 「ポケモンフォレスト」を実際に体験した様子」
■冒険コーデで決めていこう！
「ポケパーク カントー」は、約2．6ヘクタールの広さを有する敷地内で600匹を超えるポケモンと出会い、さまざまなイベントを一緒に体験することができる屋外常設施設。
フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメたちがお出迎えしてくれるポケパークエントランス広場には、2つのエリア「ポケモンフォレスト」と「カヤツリタウン」につながるセッコク博士研究所と、エリア内最大のお土産ショップ「ポケモンだいすきショップ」が常設されている。店内には「ポケパーク カントー」内でも身に着けられるアイテムなどオリジナルグッズが勢ぞろいしており、お土産を買ったり、冒険をめいっぱい楽しむためのコーディネートを組むことができる。
準備が整ったらいよいよ出発。まずはセッコク博士研究所の“タウンゲート”から向う「カヤツリタウン」をチェックしていこう。
■楽しい・おいしい夢の街
「カヤツリタウン」では、毎日開催されているトレーナーズマーケットで販売されるグッズやフードの購入をはじめ、パレ―ドでピカチュウたちとダンスを踊るなど、ここだけの体験が満載。なかでも注目は、ポケモンセンター。ポケモン好きなら一度は体験してみたい、傷ついたポケモンたちを回復させる瞬間が体験できる。
また、1日2回開催されるパレード「ピカブイバブルカーニバル」では、ピカチュウやイーブイたちが息ぴったりの行進や美しいラインダンス、思わず「おぉ！」と声を上げたくなるキレキレステップなどを披露。手拍子で一緒に盛り上がろう！
そのほか、「ピカピカパラダイス」と「ブイブイヴォヤージュ」のアトラクション、ポケモンをモチーフにした写真映えフードなども勢ぞろい。楽しい、おいしい思い出作りがかなう。
■ポケモンたちとのリアルな出会いに感動
一方セッコク博士研究所の“フォレストゲート”から向かう「ポケモンフォレスト」には、全長約500mの多彩な地形が広がる豊かな森の中にカントー地方を中心としたポケモンたちが集結。ここで出会うポケモンたちは実際に触ることも可能で、森で過ごすポケモンたちの姿をリアルに観察することができる。
ここで紹介したポイントはほんの一部に過ぎない。オープンまでまもなくの「ポケパーク カントー」の魅力をぜひ実際に体験してほしい。
（C）2026 Pokemon． （C）1995‐2026 Nintendo／Creatures Inc．／GAME FREAK inc． ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
