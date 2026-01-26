きょう１月２６日は「文化財防火デー」です。

【写真を見る】火災から大切な文化財を守る！ 「文化財防火デー」に消防訓練（山形市）

山形市では万が一の火災に備え、文化財を守る消防訓練が行われました。

文化財防火デーは１９４９年１月に奈良県の法隆寺金堂で火事が起きたことを教訓にしようと制定されたもので、訓練は毎年この時期に全国で行われています。

山形市消防本部管内には国や県、市が指定した文化財が１９か所あります。

きょうはこのうち国の重要文化財に指定されている山形市郷土館で消防や施設の関係者合わせて１７人が参加し、訓練が行われました。

１階の展示室から出火したとの想定で参加者は出火場所の確認や消火活動の動きなどを確認しました。

■一度出火すると火の回りが早く...

文化財は木造建築物であることが多く一度出火すると火の回りが早く被害が大きくなる傾向にあるということです。

山形市消防本部 予防課査察係主査 鑓水康晃 消防司令補「貴重な文化財を火災から守り、次の世代に確実に引き継ぐため、私たち消防機関も連携を図りながら 火災予防に努めていきたい」

また、山形市郷土館では逃げ遅れによる被害を防ぐため一度確認した部屋に確認済みの札を置く工夫をおこなっています。

山形市郷土館運営管理員 小関広明さん「建物自体も守らなければならないが

来館者を守ることも大事にしなければならない」

職員は文化遺産の価値を再認識し、防火意識を高めていました。