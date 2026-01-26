ソヤノウッドパワー（株）（塩尻市）は１月１３日、長野地裁松本支部より特別清算開始決定を受けた。

負債総額は５７億９９８３万円（２０２５年３月期決算時点）。



バイオマス発電を目的として設立された。しかし、事業は軌道に乗らず厳しい経営が続いていた。

こうしたなか、２０２３年８月には、当社主要株主でグループ中核企業の征矢野建材（株）（現：綿半建材（株）、松本市）が長野地裁松本支部に民事再生法の適用を申請した。



また、これと同時に征矢野建材は、綿半ホールディングス（株）（飯田市）とスポンサー契約を締結。グループの再建が進むなか、２０２５年４月には、綿半ホールディングス等が出資し、会社分割によって新たに綿半ウッドパワー（株）（塩尻市）を設立した。当社事業は綿半ウッドパワーに移管し、２０２５年１２月２日、株主総会の決議により解散していた。



※ソヤノウッドパワー（株）（TSRコード:422118982、法人番号:7100001027216、塩尻市片丘８５０１−３２、設立２０１４（平成２６）年３月、資本金１０００万円）

※征矢野建材（株）（現・綿半建材（株）、TSRコード:420028161、法人番号: 4100001013425、松本市）

※綿半ホールディングス（株）（TSRコード:420002960、法人番号:4100001022855、飯田市）

※綿半ウッドパワー（株）（TSRコード:037187767、法人番号:9100001037948、塩尻市）

