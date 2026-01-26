世界の山ちゃん×セブンイレブンのコラボが東海3県で1/30より開催！ “幻の手羽先”に使用されている秘伝のスパイスを使用した揚げ鶏など全9品が登場

世界の山ちゃん×セブン初コラボ！「地元愛まつり」で“幻のコショウ”メニュー全9品を制覇せよ

セブンイレブンと名古屋発祥の居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」が初の共同開発を行い、1月30日（金）より東海3県で「地元愛まつり」を開催します。

目玉となるのは、秘伝のスパイス「幻のコショウ」を別添えした“揚げ鶏”や、ピリ辛マヨが食欲をそそる“焼き鳥おむすび”。

さらに“温玉唐揚げ丼”や“旨辛ジャーマンポテトドッグ”などのガッツリ系メニューも見逃せません。

ユニフォーム姿の「鳥男」が目印の、スパイシーな冬の祭典がいよいよ始まります。

「世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり」開催 「幻のコショウ」を使ったコラボ商品9品が登場

〜名古屋発祥の人気店監修の味を楽しめる商品を、1月30日（金）より発売〜

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、名古屋発祥で「幻の手羽先」で知られる居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」を展開する株式会社エスワイフード（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：山本 久美）と初めて商品を共同開発し、2026年1月30日（金）より東海エリアの３県（愛知県、岐阜県、三重県）のセブン‐イレブン店舗で「世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を開催します。

本フェアでは、「世界の山ちゃん」の看板商品である「幻の手羽先」で使われる、辛さと風味が際立つ秘伝のスパイス「幻のコショウ」を使用したおむすびや惣菜、揚げものなど全9品を展開。

さらに、販促物やパッケージには「世界の山ちゃん」のキャラクター「鳥男」がセブン‐イレブンのユニフォームを着用した特別イラストを採用し、フェアならではの楽しさを演出します。

「世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり」ラインアップ（全9品）

■世界の山ちゃん 幻のコショウ付き 揚げ鶏

価格：253円（税込273.24円）

発売日：1月30日（金）

販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県

セブン‐イレブンの人気商品「揚げ鶏」に、別添としてお渡しする「幻のコショウ」をかけることで、「幻の手羽先」をイメージさせる香りと辛味を自分流に楽しめます。

■焼き鳥おむすび 幻のコショウマヨネーズ入り

価格：260円（税込280.80円）

発売日：1月30日（金）

販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県

ご飯、焼き鳥マヨネーズに、「幻のコショウ」マヨネーズを使用した食べ応えのあるおむすびです。

ピリリと効いたコショウのアクセントが、やみつきになる味わいです。

■温玉唐揚げ丼

価格：698円（税込753.84円）

発売日：1月30日（金）

販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県

ジューシーな唐揚げに「幻のコショウ」を効かせ、温玉と組み合わせることで食べ進む一品です。

■旨辛ジャーマンポテトドッグ

価格：330円（税込356.40円）

発売日：1月30日（金）

販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県

パリッとした食感の良いソーセージに、「世界の山ちゃん」の「幻のコショウ」を効かせたジャーマンポテトと、とろけるチーズをトッピング。

香ばしく焼き上げた「旨辛」のドッグです。

■幻のコショウ香る鶏ちゃん風パスタ（醤油味）

価格：550円（税込594円）

発売日：1月30日（金）

販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県

岐阜県の郷土料理「鶏ちゃん」をヒントに、にんにく香る和風醤油ダレで鶏肉と野菜をじっくり漬け込み、香ばしく焼き上げました。

仕上げに「世界の山ちゃん」の「幻のコショウ」をプラス。パスタに絡む、やみつきの味わいです。

■振って食べる山キャベちゃん（幻のコショウ入り旨塩ドレッシング）

価格：238円（税込257.04円）

発売日：1月30日（金）

販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県

「世界の山ちゃん」の人気メニューを再現。

「幻のコショウ」を使用した旨塩ドレッシングを振って食べていただく、おつまみにもなるサラダです。

■ねぎダク豚ガツ唐揚げ（にんにく辛味だれ）

価格：328円（税込354.24円）

発売日：1月30日（金）

販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県

コリコリ食感が特長の豚ガツ唐揚げに、にんにくが効いた辛味だれをかけ、たっぷりのねぎと食べていただく、おつまみにおすすめの一品です。

■山ちゃんちくキュー（幻のコショウマヨネーズ）

価格：298円（税込321.84円）

発売日：1月30日（金）

販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県

「世界の山ちゃん」の人気メニューを再現。

ちくわできゅうりを丸ごと包み込み、スパイシーな「幻のコショウ」を使用したマヨネーズで食べていただく商品です。

■世界の山ちゃん 幻のコショウ 醤油ラーメン

価格：236円（税込254.88円）

発売日：1月28日（水）

販売エリア：愛知県、岐阜県、三重県、関西、九州

エースコック社との3社連携で誕生した、「幻の手羽先」の味をイメージしたカップラーメン。

チキンの旨味が凝縮された甘辛い醤油スープに、別添の「幻のコショウ」をかけて仕上げる商品です。

世界の山ちゃん

1981年に名古屋市新栄で「串かつ・やきとり やまちゃん」として創業した「世界の山ちゃん」は、株式会社エスワイフードが展開する人気居酒屋チェーンです。

看板メニューである手羽先唐揚げ「幻の手羽先」は、一般的な甘辛い味付けとは一線を画す、創業者が考案したスパイシーな「幻のコショウ」によるピリリとした刺激が特長です。

山本代表自らが味の監修に携わり、店舗さながらの本格的なクオリティを実現しました。

公式サイト：https://www.yamachan.co.jp/

株式会社エスワイフード：https://syfood-japan.com/

担当者コメント

名古屋発祥の名店「世界の山ちゃん」とのコラボにあたり、人気の「幻のコショウ」の味わいを最大限に引き出すため、試行錯誤を重ねました。

今回のコラボ商品はいずれも自信をもっておすすめできる商品です。

セブン‐イレブンのユニフォームを着た「鳥男」とともに、冬をホットに盛り上げるスパイシーなフェアをお楽しみください！

