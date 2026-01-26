米国女子ツアーも開幕目前！ 岩井千怜がオフの思い出を一挙に公開 「飛距離up」が約束された魔法の席をプロデュース!?
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。「オフシーズンの思い出」として16枚の写真を一挙に投稿した。
【写真】ゴルフ合宿に野球部との練習、ラグビー観戦と充実したオフの写真の数々
最初に英語で「オフシーズンの思い出」「家族や友人と過ごしました」と記すと、続けて日本語で「オーストラリア合宿！」「honda硬式野球部の皆さん、今年もありがとうございました！」「#初ラグビー観戦」と、そのハイライトを並べた。公開した写真はクリスマスツリーの前に、姉・明愛、何故かおでこに絆創膏を貼った弟の洸太と並んだ3ショット、鳥居に向かって真っ直ぐに伸びた参道、ラジオの収録スタジオで大先輩の丸山茂樹と向かい合って座る姿からスタート。ラグビーのグラウンドで撮った写真や、ヘルメットを被りバットを手にした写真、ゴルフを観戦する後ろ姿などへと続いた。そしてデニムのオーバーオールの上にイエローのスタジャンを着たり、ズラリと並んだキャディバッグにサインをしたりする千怜の写真。宙に浮いた額縁の中で目を隠した3ショットは「#見たら呪われる絵!?」との注意書きまで添えていた。最後は2人を応援する旗が飾られたお店のテーブルにサインをした2人の写真。千怜はドライバーと同じピンクのペンで「ここに座ると飛距離up!!」、明愛は水色のペンで「ここに座れば2打up！」と記した。ファンはもちろん、ゴルフ好きならばぜひとも座ってみたい席だ。投稿を見たファンも「座りたーい」とコメント。さらに「ほんといつも楽しそうで可愛い」「今シーズンも活躍され、また、感動させられる事を楽しみにしております」、また海外のファンからも「Chizzy is awesome」（千怜は最高だよ）の声が寄せられていた。2人の米国女子ツアー2年目のシーズンは、いよいよ今週29日に「ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」（フロリダ州）で幕を開ける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
