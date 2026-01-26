山下美夢有の妹・蘭が東京暮らしをスタート 久しぶりに会いに来てくれた家族と銀座へ「また近頃会えへんくなるけど、頑張ろう」
山下美夢有の妹・蘭が自身のインスタグラムを更新。東京・銀座で撮影した兄でプロゴルファーの勝将との仲良し2ショットを投稿した。
【写真】山下美夢有の弟と妹が、銀座で仲よく2ショット
そして「私が勉強の関係で東京に住み始めたので 東京まで久しぶりに家族で会いに来てくれました」と、大阪出身ながら東京での生活を始めていることを明かした。1枚目の写真は銀座にあるルイヴィトンの店の前での2ショット、2枚目は銀座のメインストリートで撮った1人の写真だ。山下蘭は黒のパーカーの上にヒザ下まであるベージュのロングコート、黒のニット帽というコーデで、銀座の街もお似合いだ。そして最後に「また近頃会えへんくなるけど、頑張ろう」と、家族と離れた東京での暮らしに向けての気持ちを記していた。投稿を見たファンは「頑張ってねー」「笑顔可愛い」「ばったり会える日を楽しみにしてるね」などとコメント。そして姉の美夢有は「いいね！」をクリックしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
