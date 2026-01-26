プロ野球・阪神は26日、今年の「ウル虎の夏2026」イベントで着用する、ウル虎の夏ユニホームを発表しました。

今年のデザインのテーマは『カオスとエナジー』。イエローを基調として白と黒のデザインが入っており、多様なファンとチームの情熱が入り乱れるタイガースならではの熱気を表現したといいます。さらに、象徴となる胸の「TIGERS」ロゴは稲妻のような鋭利な形状となっており、溢れ出る力強さと闘争心を表現したことが明かされました。

今年の「ウル虎の夏2026」は、本拠地・甲子園球場で行われる7月20日(月・祝)〜7月22日(水) のDeNA戦と、7月24日(金)〜7月26日(日)の巨人戦で実施。該当日には限定オリジナルジャージの入場者プレゼントも予定されているとのことです。

さらにファームでも、7月31日(金)〜8月2日(日)の広島戦で同イベントを開催。選手らが同ユニホームを着用して戦うことが明かされました。

▽ウル虎の夏ユニホーム着用期間

【一軍】7月20日(月･祝)〜7月22日(水) DeNA戦7月24日(金)〜7月26日(日) 巨人戦【ファーム】7月31日(金)〜8月2日(日) 広島戦