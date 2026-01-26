FUNKY MONKEY B¦«BY¡ìS¡ß¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢20¼þÇ¯µÇ°2¥Þ¥ó³«ºÅ¤Ø¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò½ä¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤¬ºÆ¤Ó
¡¡º£Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëFUNKY MONKEY B¦«BY'S¤È¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£6·î20Æü¡¢21Æü¤ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡ª¡ØÄ¶¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¥Õ¥§¥¹ ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤À¤è!! ¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡Á¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡2006Ç¯1·î25Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎFUNKY MONKEY B¦«BY'S¡¢Æ±3·î15Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿ÌÁÍ§¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë»Í¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤ÆÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¸ß¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤ÎÃæ¡¢20Ç¯Á°¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿2ÁÈ¤¬¡¢º£²ó¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢Æó½½ºÐ¡Ê¥Ï¥¿¥Á¡Ë¤ÎµÇ°¤È¤·¤ÆÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£J-POP¤Î¹ÓÇÈ¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÁÍ§¤¬¡¢20Ç¯´Ö¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØFUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS ¡ß ¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê 20¼þÇ¯ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö ¡Á¤¢¤ÎÆü¤ÎÌóÂ«¥Ï¥¿¥Á¤ÞSHOW!!¡Á¡Ù¡£¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ÎµÈ²¬À»·Ã¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢2ÁÈ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆÆó½½ºÐ¤ÎÀ®¿Í¼°¤ò°Õ¼±¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤Î4Ì¾¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£FUNKY MONKEY B¦«BY'S ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¤«¡£²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡ÈÀäÂÐ¡É¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Ç¤â²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡¢±¦±ýº¸±ý¤·¤Ê¤¬¤é×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é²¶¤¿¤Á¤Ï´èÄ¥¤ì¤¿¡×
¤³¤ì¤À¤±¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Í¹ñ¤Î¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¡£Æ±´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÌÁÍ§¤Ç¤¹¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ÃÆ£¤È¿åÌî¤¯¤ó¤ÏÃÂÀ¸Æü°ìÆü°ã¤¤¡Ë¡£
Ì©¤«¤Ë¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¼¡¤Ï10Ç¯¸å¤Ç¤¹(¾Ð)¡£À§Èó¤È¤âÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê ¥³¥á¥ó¥È
Ç®¤¤¤³¤È¡Ê¤È¤¤Ë½ë¶ì¤·¤¤¤³¤È¡Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¡¼²ÃÆ£¤¯¤ó¤¬¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤Ï¥â¥óµÈ¤µ¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¿á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤«¤é¤È¤¯¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª
¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¸À¤¦¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¸å¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥â¥ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤¢¤ÎÆü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ð¥«¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª
¢£¡ØFUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS ¡ß ¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê 20¼þÇ¯ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö ¡Á¤¢¤ÎÆü¤ÎÌóÂ«¥Ï¥¿¥Á¤ÞSHOW!!¡Á¡Ù
³«ºÅÆü¡§6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½
