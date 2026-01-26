ILLIT、メンバー全員でパリ・ファッションショー出席 エレガントな“赤”着こなす
5人組ガールグループ・ILLITが25日（現地時間）、フランス・パリで行われたピカソ美術館で開催された「JACQUEMUS」の2026年秋冬コレクションに出席した。同ブランドのショーにK-POPグループのメンバー全員が招待されたのは、初めてとなる。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
世界中のセレブリティが集結する中、ILLITは洗練されたビジュアルで視線をくぎ付けにした。メンバーは今回のショーのキーカラーである赤をポイントにした衣装をまとい、感性的かつエレガントな魅力を発散。このルックは、ブランドの創設者でありデザイナーのサイモン・ポート・ジャックムス（Simon Porte Jacquemus）が5人のメンバーのために自ら選定したもので、現場では各国のメディアやファンから激しいフラッシュを浴びた。
ILLITは、デビュー当初からファッション界で熱い注目を浴びてきた。2024年3月のデビューを前に、Acne Studiosの24年春夏グローバルキャンペーンモデルに抜てきされたほか、直後にパリ・ファッションウィークへ招待された経歴を持つ。デビュー前にもかかわらず世界4大ファッションウィークに登場するという異例の快挙を成し遂げたILLITは、その後も多方面からラブコールを受け、その影響力を拡大し続けている。
