現在放送中の「グノーシア」や今春放送開始予定の「NEEDY GIRL OVERDOSE」、過去には「天穂のサクナヒメ」といった作品がアニメされているインディーゲーム。次にアニメ化が期待される作品を一般投票で選出するイベント「アニメ化してほしいインディーゲームランキング2026」の開催が発表されました。インディーゲームイベント「BitSummit」を運営するBitSummit実行委員会が、アニメ総合イベント「AnimeJapan（アニメジャパン）」と協力して実施するもので、1月26日からウェブ投票の受付を開始しています。

上位10作品を会場で発表へ

この企画は、13回目の開催を迎えるAnimeJapanと、14回目を迎えるBitSummitが連携、アニメとゲームの高い親和性を活かしながら相互に盛り上げていくことを目的とした取り組み。ウェブ投票のノミネート作品は、2025年開催の「BitSummit te 13th」でアワードにノミネート・受賞した作品に加え、会期中にSNSなどで話題になった国内インディーゲームタイトルを対象としています。ウェブ投票の受付は2月11日（水）23時59分まで。

【投票期間（Web投票）】

投票URL：https://anime-japan.jp/activities/ajgameranking/

期間：2026年1月26日（月）17:00〜2月11日（水）23:59

投票はこちらから

投票結果の上位10作品は、2026年3月28日と29日に東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2026」会場内のBitSummitブースに展示され、約15万人が見込まれる会場来場者からの投票によりアニメ化希望作品を決定するとのこと。

【展示情報】

AnimeJapan 2026 会場内 BitSummitブース

Web：https://anime-japan.jp/

会場：東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

日程：2026年3月28日（土）・29日（日） の2日間

BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）開催概要

日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）

主催：BitSummit実行委員会

一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）

(キュー・ゲームス／ピグミースタジオ／Skeleton Crew Studio／ BlackSheep Consulting)

京都府

共催：KYOTO CMEX

制作：オリコム

BitSummit

http://bitsummit.org/