広島・新井貴浩監督(４８)が２６日、巻き返しへ「勝つ集団」づくりに取り組む方針を打ち出した。２５年は世代交代を見据えた起用もあったが、就任４年目は新人からベテランまで横一線の競争を改めて強調。「結果と内容で判断する」と断言した。春季キャンプ第３クールの２月１０日、１１日に紅白戦を予定。「みんな一斉にスタート」とシンプルなイス取りゲームをスタートさせる。

育成重視は不変だが、より結果に重点を置く。すでに紅白戦は外国人、新人投手以外のコンディションに問題のない選手は「みんな出る」と明言している。２軍キャンプメンバーも投手はイニング数の都合等で難しいが、野手は「いい動きをしている選手は呼ぶ」とチャンスを与える方針だ。

日南キャンプでは紅白戦２試合、１４日からの沖縄キャンプでは対外試合６試合を予定。藤井ヘッドコーチは「監督も言っていたが、若手に切り替えた(２５年の)反省も込みで、勝つ集団というか、成績を残した人を使う。チャンスをつかんだ人が(１軍本拠地の)マツダ(スタジアム)で仕事をする」と代弁した。

この日は広島市内の広島護国神社で必勝祈願。絵馬には力強く「日本一」としたためた。春季キャンプの１、２軍振り分けも発表され、ドラフト１位・平川（仙台大）ら育成１人を含めた新人５人が１軍スタート。昨季５位からの逆襲へ、首脳陣は激しいアピール合戦を期待している。(直川 響)