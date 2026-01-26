「日本政府が開発した金融ソリューション」…高市首相の映像を悪用した詐欺 首相官邸・警察庁が注意喚起
首相官邸は、26日までに公式Xを通じて、首相官邸ホームーページの偽サイトや高市早苗首相の映像を悪用した詐欺への注意を喚起した。
【画像】実例画像…高市首相の映像を悪用した詐欺に注意！
「首相官邸ホームページの偽サイトの存在が確認されています。高市総理の映像を悪用し、『日本政府が開発した金融ソリューション』、『政府の保証により』などと投資を勧誘するものです。アクセスすると、投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害にあうおそれがあります」と説明。
実際の画像も示した上で「『必ずもうかる』といった話は詐欺です。くれぐれも御注意をいただき、少しでも怪しいと感じたら、迷わず警察や周りの方に御相談ください」と呼びかけ、首相官邸ホームページ（日本語）の正しいURLを示した。
この投稿を警察庁も公式Xで引用して「高市総理の映像を悪用した偽サイトが確認されています。サイト内に個人情報を入力すると、投資詐欺に誘導されたり、フィッシングの被害に遭う可能性があります」と伝えた。
