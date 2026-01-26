ジャーナリスト岩田明子氏が26日、フジテレビ系「Live News イット！」（月〜金曜後3・42）に生出演し、この日開かれた党首討論を振り返った。

衆院選（2月8日投開票）の公示を翌日の27日に控えたこの日、日本記者クラブ主催の討論会が都内で開かれ、与野党の党首・代表ら7人が出席した。党首が別の党首を指名して質疑応答する場面では、国民民主党の玉木雄一郎代表が2度の質問機会でともに自民党総裁の高市早苗首相を指名した。国民は期限付きで消費税を一律5％に減税、自民は食料品のみ2年限定で消費税率をゼロにする公約を掲げている。

玉木氏はまず、消費減税の実施時期について質問。高市氏は総裁としては「国民会議でしっかり決めましょう」、首相としては「国民会議で議論がまとまれば、今年の秋の臨時国会に提出して、できるだけ早い時期に実施したい」と、2通りの回答をした。次の質問も実施時期についてで、高市氏は「できたら年度内を目指していきたい」とした。

逆に高市氏から財源について尋ねられると、玉木氏は「春闘を見て中小企業の賃上げが5％に至るかどうかで見極めて、減税の可否を決定する。仮にやらなければいけない時には、ありとあらゆる財源を使ってやる」と答えた。

消費減税を巡る2人のやりとりに、岩田氏は「おもしろいなと思いましたね」と印象を口にした。各党とも消費税については減税の方向で一致しており、「あまり違いが見えないとされる中で、現実路線でいけるのかどうかというのをお互い示している質疑だなと感じた」とも。衆院選の争点に消費減税が上がっていることで「長期金利も上がった」とし、「マーケットもちゃんと見ながら現実路線を取りますということを、両党首ともおっしゃったように聞こえて、非常に興味深い」とまとめた。