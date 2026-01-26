29日（木）頃「冬型の気圧配置」が強まる見込み

気象庁によりますと、今月29⽇（木）から30⽇（金）は、⽇本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みだということです。

今月31⽇（土）は、⾼気圧が⽇本の南へ移動して、冬型の気圧配置は緩み、低気圧が東シナ海へ進む見込みです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？雪雨シミュレーション 26日（月）～31日（土）東京・横浜・千葉・埼玉・つくば

2⽉1⽇（日）は、気圧の⾕が⽇本海から北⽇本付近へ進み、低気圧が⽇本の南へ進むということです。 2⽇は、気圧の⾕が⽇本の東へ進み、⽇本付近は冬型の気圧配置になるということです。

29⽇（木）から30⽇（金）は、強い寒気が南下するため北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となるおそれがあり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性があということです。

雪と雨のシミュレーションでは、29日（木）午後から神奈川や東京、千葉などの一部地域で雪雲の予報となっています。

▶２６日（月）～３１日（土）雪雨シミュレーション

２６日（月）

▶２６日（月）～３１日（土）雪雨シミュレーション

２７日（火）

▶２６日（月）～３１日（土）雪雨シミュレーション

２８日（水）

▶２６日（月）～３１日（土）雪雨シミュレーション

２９日（木）

気象庁によりますと。29⽇（金）から30⽇（土）は、⽇本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みだということです。



29⽇から30⽇は、強い寒気が南下するため北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となるおそれがあり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性があるということです。

▶２６日（月）～３１日（土）雪雨シミュレーション

３０日（金）

▶２６日（月）～３１日（土）雪雨シミュレーション

３１日（土）

▶２６日（月）～３１日（土）雪雨シミュレーション

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。