日東電は今期上方修正、ＩＴ機器やハイエンドスマホ向け需要想定上回る

日東電工<6988.T>はこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を９９５０億円から１兆２７０億円（前期比１．３％増）へ、営業利益を１７３０億円から１８６０億円（同０．２％増）へ上方修正すると発表した。



ＩＴ機器やハイエンドスマートフォン向け製品の需要が想定を上回り、収益の押し上げが見込まれるため。第４四半期の想定為替レートは１ドル＝１５４円３０銭。配当予想は据え置いた。なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）決算は、売上高が７８６１億９５００万円（前年同期比１．０％増）、営業利益が１４７８億６０００万円（同３．３％減）だった。



出所：MINKABU PRESS