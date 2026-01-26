2月27日に公開される『Shiva Baby シヴァ・ベイビー』の本予告映像が公開された。

本作は、デミ・ムーア主演映画『サブスタンス』を手がけたアートハウス系ストリーミングサービス／配給会社MUBIにて、2021年度の最高視聴数を記録したコメディ映画。ニューヨークでは16週間連続上映という異例のロングランを記録した。

監督を務めたのは、『ボトムス～最底で最強？な私たち～』のエマ・セリグマン。本作は、彼女が25歳のときに監督を務めた長編デビュー作でもあり、主演ダニエル役にZ世代のアイコンとしてアメリカで絶大な人気を誇る俳優・クリエイターのレイチェル・セノットを抜擢。先の見えない現代で、自分の価値や将来に不安を抱く大学生・ダニエルが、親戚のお葬式（シヴァ）に参加したことをきっかけに、自己崩壊の危機に直面する決定的な数時間の出来事を描く。

大学の卒業を目前に控えたある日、誰が亡くなったのかも知らされないまま、バイセクシュアルのダニエルは親戚のお葬式（シヴァ）へと参列する。故人の自宅では、幼なじみで元カノのマヤがロースクール（法科大学院）に合格したことで賞賛を受ける一方、ダニエルはパッとしない進路や容姿の変化について親類縁者たちから不躾に詮索され、次第に身の置き所を失っていく。そんな中、数時間前に会ったばかりのパパ活相手・マックスが、容姿端麗な実業家の妻・キムと泣き叫ぶ赤ん坊を連れてシヴァに現れる。ショックを受けたダニエルの混乱は、やがて大きな事態へ発展する。

公開された本予告映像は、誰が亡くなったのかもわからないまま、大学生のダニエルが両親とともにお葬式（シヴァ）に参列するシーンから始まる。故人の自宅には、予期せず高校時代に恋愛関係にあった“元カノ”で幼なじみのマヤや、いま入れ込んでいるパパ活相手・マックスと鉢合わせしてしまう。両親の前では“子ども”の顔、マックスの前では“魅力的な若い女”の顔を見せたいダニエルだが、両親とマックスが知り合いだったことで、どんなふうに振る舞ってもボロが出て、もがくほどに“理想の自分”から遠ざかっていく。さらに、その場に集まった「自分のことをよく知りもしないのに身内ヅラ」の親戚から、大学卒業後の進路のことで成績優秀なマヤと比較されたり、変化した体型やセクシュアリティのことで不躾な詮索や噂話を浴びせられ、どうにか保っていたプライドとアイデンティティはもはや崩壊寸前。クールな私が崩壊していく誰の日常にも起こりうるからこそ、強烈に不安を煽る、本作に詰め込まれた“滑稽なホラー体験”を切り取った映像になっている。（文＝リアルサウンド編集部）