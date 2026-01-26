日本高純度、民生向け回復やＡＩ需要拡大で今期上方修正 日本高純度、民生向け回復やＡＩ需要拡大で今期上方修正

日本高純度化学<4973.T>はこの日の取引終了後、２６年３月期単独業績予想について売上高を１４０億円から１７５億円（前期比３８．８％増）へ、純利益を１４億５０００万円から１７億５０００万円（同１０．８％増）へ上方修正した。配当予想も１２６円から２００円（前期１２６円）に増額した。



スマートフォンやパソコンなど民生向け需要の回復や生成ＡＩ関連需要の拡大を背景に、半導体パッケージやモジュール、メモリー向けでプリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品の販売が堅調に推移しているため。貴金属価格の変動（金やパラジウム価格の急騰）も業績押し上げに寄与する見通し。投資有価証券売却益の計上も織り込んだ。



