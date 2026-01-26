【材料3つまでで作る！】お弁当にも◎ 子どもが喜ぶ愛らしい見た目の「スターポテト」
SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。
今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。
※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。
■スターポテト
子どもが喜ぶ！お弁当にも◎
材料（2人分）
じゃがいも……300g
A
・片栗粉……大さじ2
・粉チーズ……大さじ1
・砂糖……小さじ1/2
・コンソメ（顆粒）……小さじ1
・水……大さじ1/2
揚げ油……適量
作り方
1 じゃがいもはひと口大に切って耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをして600Wの電子レンジで5分加熱してつぶす。
2 Aを加えて混ぜ合わせ、ひとまとまりにしたら密封袋に入れて伸ばし、冷蔵庫で30分以上休ませる。
3 2の袋の中身を取り出し、星の型抜きでくり抜く。切れ端はまとめて伸ばし、同様にくり抜く。
4 170度の揚げ油でこんがり揚げる。
Memo
星型以外にもお好みの型でくり抜いてOK。ハートもかわいいのでおすすめです。
■レシピを参考にするときは
・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。
・電子レンジやオーブントースターなどの調理家電の加熱時間は、お使いの機種やメーカーにより異なります。レシピの時間を目安に、様子を見ながら調節しましょう。
・電子レンジを使用する際は、必ず耐熱性の容器や皿を使用しましょう。また、加熱時間は、様子を見ながら調節してください。
著＝yuchi／『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』