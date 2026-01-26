　26日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9655枚だった。うちプットの出来高が5353枚と、コールの4302枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の790枚（185円高585円）。コールの出来高トップは5万4000円の678枚（370円安905円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　21　　　-1　　　 1　　68000　
　　 5　　　-1　　　 1　　67000　
　　13　　　-1　　　 2　　66000　
　　25　　　-2　　　 3　　65000　
　　53　　　-4　　　 4　　64000　
　　74　　　-6　　　 6　　63000　
　 154　　 -11　　　13　　62000　
　 238　　 -22　　　21　　61000　
　 628　　 -29　　　39　　60000　
　 327　　 -59　　　61　　59000　
　 402　　-105　　 109　　58000　
　 300　　-156　　 194　　57000　
　　76　　-157　　 273　　56500　
　　 4　　-245　　 285　　56375　
　　33　　-242　　 293　　56250　
　　 6　　-205　　 320　　56125　
　 268　　-265　　 335　　56000　
　　18　　-260　　 345　　55875　
　　 8　　-205　　 405　　55750　
　 158　　-250　　 460　　55500　
　　 1　　-210　　 530　　55375　
　　29　　-315　　 490　　55250　
　　 4　　-380　　 550　　55125　
　 233　　-320　　 565　　55000　
　　17　　-400　　 635　　54750　
　 169　　-385　　 730　　54500　
　　10　　-325　　 755　　54375　
　　17　　-380　　 820　　54250　
　　10　　-370　　 865　　54125　
　 678　　-370　　 905　　54000　　1975 　　+490　　　 7　
　　 5　　-560　　 930　　53875　　1905 　　+475　　　 2　
　　10　　-520　　 995　　53750　　1895 　　+485　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53625　　1795 　　+455　　　 1　
　 121　　-565　　1090　　53500　　1750 　　+545　　　 9　
　　 8　　-610　　1150　　53250　　1585 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1535 　　　　　　　 5　
　 113　　-545　　1325　　53000　　1525 　　+460　　　59　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1405 　　+345　　　 6　
　　14　　-615　　1470　　52750　　1350 　　+365　　　50　
　　 3　　　　　　1540　　52625　
　　33　　-895　　1605　　52500　　1300 　　+385　　　29　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1160 　　+370　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1165 　　+285　　　17　
　　13　　-530　　1970　　52000　　1100 　　+275　　 266　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1035 　　+280　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 970 　　+265　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 945 　　+285　　　 5　
　　 2　　　　　　2470　　51500　　 960 　　+315　　　47　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 925 　　+335　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 890 　　+235　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 845 　　+305　　　 5　
　　 1　　　　　　2650　　51000　　 830 　　+215　　 200　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 805 　　+265　　　10　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 720 　　+210　　　24　