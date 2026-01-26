日経225オプション2月限（26日日中） 5万円プットが出来高最多790枚
26日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9655枚だった。うちプットの出来高が5353枚と、コールの4302枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の790枚（185円高585円）。コールの出来高トップは5万4000円の678枚（370円安905円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
21 -1 1 68000
5 -1 1 67000
13 -1 2 66000
25 -2 3 65000
53 -4 4 64000
74 -6 6 63000
154 -11 13 62000
238 -22 21 61000
628 -29 39 60000
327 -59 61 59000
402 -105 109 58000
300 -156 194 57000
76 -157 273 56500
4 -245 285 56375
33 -242 293 56250
6 -205 320 56125
268 -265 335 56000
18 -260 345 55875
8 -205 405 55750
158 -250 460 55500
1 -210 530 55375
29 -315 490 55250
4 -380 550 55125
233 -320 565 55000
17 -400 635 54750
169 -385 730 54500
10 -325 755 54375
17 -380 820 54250
10 -370 865 54125
678 -370 905 54000 1975 +490 7
5 -560 930 53875 1905 +475 2
10 -520 995 53750 1895 +485 5
53625 1795 +455 1
121 -565 1090 53500 1750 +545 9
8 -610 1150 53250 1585 7
53125 1535 5
113 -545 1325 53000 1525 +460 59
52875 1405 +345 6
14 -615 1470 52750 1350 +365 50
3 1540 52625
33 -895 1605 52500 1300 +385 29
52250 1160 +370 4
52125 1165 +285 17
13 -530 1970 52000 1100 +275 266
51875 1035 +280 10
51750 970 +265 12
51625 945 +285 5
2 2470 51500 960 +315 47
51375 925 +335 12
51250 890 +235 6
51125 845 +305 5
1 2650 51000 830 +215 200
50875 805 +265 10
50750 720 +210 24
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
21 -1 1 68000
5 -1 1 67000
13 -1 2 66000
25 -2 3 65000
53 -4 4 64000
74 -6 6 63000
154 -11 13 62000
238 -22 21 61000
628 -29 39 60000
327 -59 61 59000
402 -105 109 58000
300 -156 194 57000
76 -157 273 56500
4 -245 285 56375
33 -242 293 56250
6 -205 320 56125
268 -265 335 56000
18 -260 345 55875
8 -205 405 55750
158 -250 460 55500
1 -210 530 55375
29 -315 490 55250
4 -380 550 55125
233 -320 565 55000
17 -400 635 54750
169 -385 730 54500
10 -325 755 54375
17 -380 820 54250
10 -370 865 54125
678 -370 905 54000 1975 +490 7
5 -560 930 53875 1905 +475 2
10 -520 995 53750 1895 +485 5
53625 1795 +455 1
121 -565 1090 53500 1750 +545 9
8 -610 1150 53250 1585 7
53125 1535 5
113 -545 1325 53000 1525 +460 59
52875 1405 +345 6
14 -615 1470 52750 1350 +365 50
3 1540 52625
33 -895 1605 52500 1300 +385 29
52250 1160 +370 4
52125 1165 +285 17
13 -530 1970 52000 1100 +275 266
51875 1035 +280 10
51750 970 +265 12
51625 945 +285 5
2 2470 51500 960 +315 47
51375 925 +335 12
51250 890 +235 6
51125 845 +305 5
1 2650 51000 830 +215 200
50875 805 +265 10
50750 720 +210 24