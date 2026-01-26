　26日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3949枚だった。うちプットの出来高が3233枚と、コールの716枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の745枚（255円高1150円）。コールの出来高トップは5万5250円の153枚（380円安1045円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　-5　　　 8　　70000　
　　 5　　　-6　　　11　　69000　
　　 2　　　-6　　　16　　68000　
　　11　　 -11　　　20　　67000　
　　 2　　 -16　　　26　　66000　
　　12　　 -21　　　37　　65000　
　　 5　　 -33　　　50　　64000　
　　 8　　 -48　　　67　　63000　
　　27　　 -70　　 104　　62000　
　　80　　 -87　　 148　　61000　
　　70　　-123　　 207　　60000　
　　34　　-135　　 310　　59000　
　　46　　-215　　 435　　58000　　5500 　　　　　　　 6　
　　38　　-230　　 600　　57000　
　　21　　-295　　 700　　56500　
　　 5　　-295　　 735　　56375　
　　 2　　-265　　 785　　56250　
　　24　　-310　　 845　　56000　
　　 5　　　　　　 935　　55625　
　　 6　　-405　　 925　　55500　
　 153　　-380　　1045　　55250　
　　33　　-440　　1135　　55000　
　　 8　　-500　　1255　　54500　
　　 1　　-520　　1435　　54250　
　　51　　-470　　1515　　54000　　2590 　　+465　　　 2　
　　 5　　　　　　1640　　53750　
　　 4　　-555　　1790　　53500　
　　51　　　　　　2085　　53000　　2120 　　+390　　　21　
　　　　　　　　　　　　　52875　　2015 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1790 　　　　　　　24　
　　 1　　　　　　2650　　52000　　1775 　　+420　　　72　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1615 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1660 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51625　　1530 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1475 　　+230　　　61　
　　　　　　　　　　　　　51375　　1435 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1390 　　+235　　　41　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1360 　　+235　　　62　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1405 　　+300　　 332　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1380 　　+325　　　24　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1280 　　+185　　　67　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1285 　　+330　　　88　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1295 　　+320　　 583　
　　　　　　　　　　　　　50375　　1155 　　　　　　　67　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1130 　　+205　　　78　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1150 　　+250　　　45　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1150 　　+255　　 745　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1120 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1095 　　+280　　　11　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1040 　　+255　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1005 　　+240　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 985 　　+255　　　11　