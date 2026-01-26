日経225オプション3月限（26日日中） 5万円プットが出来高最多745枚
26日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3949枚だった。うちプットの出来高が3233枚と、コールの716枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の745枚（255円高1150円）。コールの出来高トップは5万5250円の153枚（380円安1045円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 -5 8 70000
5 -6 11 69000
2 -6 16 68000
11 -11 20 67000
2 -16 26 66000
12 -21 37 65000
5 -33 50 64000
8 -48 67 63000
27 -70 104 62000
80 -87 148 61000
70 -123 207 60000
34 -135 310 59000
46 -215 435 58000 5500 6
38 -230 600 57000
21 -295 700 56500
5 -295 735 56375
2 -265 785 56250
24 -310 845 56000
5 935 55625
6 -405 925 55500
153 -380 1045 55250
33 -440 1135 55000
8 -500 1255 54500
1 -520 1435 54250
51 -470 1515 54000 2590 +465 2
5 1640 53750
4 -555 1790 53500
51 2085 53000 2120 +390 21
52875 2015 30
52125 1790 24
1 2650 52000 1775 +420 72
51875 1615 20
51750 1660 4
51625 1530 7
51500 1475 +230 61
51375 1435 3
51250 1390 +235 41
51125 1360 +235 62
51000 1405 +300 332
50875 1380 +325 24
50750 1280 +185 67
50625 1285 +330 88
50500 1295 +320 583
50375 1155 67
50250 1130 +205 78
50125 1150 +250 45
50000 1150 +255 745
49875 1120 4
49750 1095 +280 11
49500 1040 +255 4
49375 1005 +240 2
49250 985 +255 11
