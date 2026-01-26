日経225オプション4月限（26日日中） 5万7000円コール750円
26日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は46枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万7000円の3枚（750円）だった。プットのの合計出来高は42枚。プットの出来高トップは4万8000円の12枚（170円高1115円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 162 63000
3 750 57000
48250 1160 1
48000 1115 +170 12
47750 1060 1
47500 1015 +165 1
47250 1000 7
47000 930 1
46750 890 1
46250 815 1
41000 330 +30 1
36000 163 11
33000 115 2
21000 21 2
10000 3 +1 1
株探ニュース
