　26日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は46枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万7000円の3枚（750円）だった。プットのの合計出来高は42枚。プットの出来高トップは4万8000円の12枚（170円高1115円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　 162　　63000　
　　 3　　　　　　 750　　57000　
　　　　　　　　　　　　　48250　　1160 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1115 　　+170　　　12　
　　　　　　　　　　　　　47750　　1060 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1015 　　+165　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47250　　1000 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 930 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 890 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 815 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 330 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 163 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 115 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　21 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　+1　　　 1　


株探ニュース