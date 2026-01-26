バリューコマース <2491> [東証Ｐ] が1月26日大引け後(17:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の15億円→14.8億円(前の期は41.2億円)に1.3％下方修正し、減益率が63.6％減→64.1％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の4.5億円の赤字→4.7億円の赤字(前年同期は18.9億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



会社側からの【修正の理由】

修正の理由（１）連結業績売上高は、「アフィリエイト」におけるショッピングカテゴリの伸長等もあり想定通りに推移した一方、営業利益は、期中から取り組んだ経費削減が寄与し、前回予想値を上回る見通しとなりました。経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は、a）特別損失の計上、b）持分法適用関連会社に係る営業外費用の計上及びc）繰延税金資産の取り崩しを行うことに伴い、前回予想を下回る見通しとなりました。（２）個別業績個別業績につきましては、連結業績と同様の理由（b）持分法による投資損失の計上は除く。）により、売上高、営業利益及び経常利益は前回予想値を上回る見通しとなりました。一方、当期純利益は、関係会社株式評価損を計上することに伴い、前回予想を下回る見通しとなりました。

