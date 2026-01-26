ヒカキン、挙式を報告 妻＆娘とのウエディング3ショット公開し結婚式を回顧「写真だけで伝わる幸せ〜！」「ツマキンさん絶対美人」「感動だな」 2024年に一般女性と結婚
人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）が25日、自身のYouTubeチャンネル『HikakinTV』を更新。「ヒカキン、結婚式挙げました」と報告し、親族のみを招いて執り行った結婚式の様子を写真を交えて紹介するとともに、結婚式を終えての心情を明かした。
【動画】「ツマキンさん絶対美人」「素敵すぎ」ヒカキン夫妻のウエディング2ショット ※親子ショットは48秒ごろ
ヒカキンは、2024年の元日に30代の一般女性と結婚。同年8月1日には、『ヒカキン、パパになる』と題した動画で第1子となる長女が誕生したことを報告し、「実は子どもが生まれてからしばらく時間が経っています。育児もあり動画の更新が減っていました」と直近の動画更新が控えめになっていた理由を説明した。
結婚・第1子の誕生を経て行った結婚式について、ヒカキンは「一応、念のために最初に伝えておきたいのが結婚観とか幸せの形って本当に人それぞれですし、今ねお仕事が忙しかったり環境によってはそれどころじゃないっていう方もたくさんいらっしゃると思います。ですので、今回の話はあくまで僕個人の体験談として聞いていただけたら幸いです」と前置きしたうえで、自身の人生において“大切な思い出の1つ”になったと切り出した。
結婚式を挙げるか否かについては、結婚を考え出した頃から2人で相談しており、当初は多忙なヒカキンのスケジュールを気遣う妻の思いや、結婚式よりも生活・子育てに対して積極的にお金を使う選択もありなのでは？といった夫婦の考えもあり、開催を迷っていたそう。
しかし、「今は今しかない。僕が忙しいっていう理由で妻の晴れやかな姿を絶対に潰したくなかったですし、そして2人の晴れやかな姿も写真だけでもいいから残したい」という思いが込み上げ、「自分たちが若いうちに、そして親が元気なうちに、本当に近い親族だけで感謝を伝える会」というスタンスで結婚式を開催するに至ったという。
結婚式を終えて、強烈に実感したのは「マジでやってよかった。もう嘘でしょって！っていうぐらい、もう本当に価値観変わるってぐらいやってよかった」という思い。
とくにそう実感したのは、式でうれしそうな親の顔を見たときと話し、「今まで見たことないってぐらいうれしそうな顔して涙流してくれてたんですよ、 バァバキンさん（母）が。僕がYouTubeが軌道に乗ってうまくいってからは自分なりに親孝行してきたつもりではあったんですが、今回の結婚式で見た親の涙とか笑顔は別格でした」と振り返った。
動画では、そんな母の様子（4分45秒ごろ）や純白ドレス姿の妻（ツマキン）とのウエディング2ショット（43秒ごろ）、ヒカキン夫婦＆長女（ミニキン）の親子3ショット（48秒ごろ）など、思い出が詰まった写真の一部を披露した。
最後には、自身の経験を踏まえ「個人的な思いにはなるんですけど」としたうえで、同じように式を挙げるか迷っている視聴者に対し、大切な人生の節目を“形にすること”を優しく推奨していた。
コメント欄には「改めてご結婚おめでとうございます」「最高やな」「ツマキンさん絶対美人」「ツマキンのドレスめちゃくちゃ可愛い!!!!!」「家族三人の写真が素敵すぎて泣いてしまった」「感動だな」「写真だけで伝わる幸せ〜！」「ツマキンさん、ミニキンちゃんと末長くお幸せに」「幸せのお裾分けありがとうございます」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
