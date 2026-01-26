『正反対な君と僕』谷が友達と親しくなることにうれしさを感じる鈴木だが… 第4話予告映像公開
テレビアニメ『正反対な君と僕』（毎週日曜 後5：00）の第4話「夏の夜のバイブス」の予告映像とあらすじが公開された。
【画像】かわいすぎ！夏祭りデートする鈴木と谷場面カット
本作は、「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され、累計発行部数160万部（電子版を含む）を超えた、数多くのマンガ賞を受賞する阿賀沢紅茶氏の漫画が原作。いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な2人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。
第4話は、期末試験のため、勉強会を開いた鈴木。谷が周りの友達と親しくなっていくことにうれしさを感じる。そしていよいよ夏祭り当日。
