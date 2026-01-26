Aぇ!group、バティスリー店員姿で『Hanako』表紙に登場 スイーツに例えると「末さんはプリン一択」
4人組グループ・Aぇ!groupが、ライフスタイルマガジン『Hanako』2026年3月号（28日発売／マガジンハウス）の表紙と中面グラビアに登場する。
【写真】公開日決定！クズな6つ子を演じるAぇ! groupら
表紙では、とある街に開店した「Aぇ! パティスリー」で働く、料理が苦手なオーナー、新人ギャルソン、チーフパティシエと見習いパティシエに扮した4人。ある定休日、オーナーがこっそりと厨房に忍び込み、はじめたこととは…？Aぇ!groupとスイーツとの懐かしい思い出や、最新アルバム『Runway』に関してのロングインタビューも掲載されるほか、制服＆私服の厚紙ピンナップも付録する。
【Aぇ!groupインタビューコメント抜粋】
小島：（スイーツに例えると）佐野は豆乳系。ヘルシーかつまろやか。
末澤：普通じゃないってところで、小島はピスタチオ系。で、正門こそ王道かつシンプルなシュークリーム。
小島：末さんはプリン一択。
正門：（アルバムのリード曲『Again』は）今の自分たちとリンクする部分もあるので、パフォーマンスする姿が想像できる曲になった。「いい顔して歌えるな」と。
佐野：（『Runway』は）1stアルバムのように、ファンの方たちが愛してくれた僕たちらしさがありながらも、挑戦もある。新体制の今が詰め込まれています。
【編集部コメント】
「今日はパティスリーで働いていただきたいんです」という謎のお願いに快く応じてくださったAぇ!groupのみなさん。普段は着ないであろうギャルソンやパティシエの衣装も、本当によくお似合いでした。役に入り込んで、レシピを考えたり、せっせと窓を拭いたり、蝶ネクタイを結んであげたり…。盛り上がったのは、お互いをスイーツで例えたら？ の質問。プリンが大好きな末澤さんはプリンか、いやいちごが好きだからショートケーキか？ 和菓子は正門さんは佐野さんか？ なぜか小島さんは全員から洋菓子一択！など、お互いをどう思い合っているかが垣間見えました。今回は特別に洋服＆私服の厚紙ピンナップも。キリッと働くオンの表情とふわりとしたオフの表情の違いもぜひお楽しみください。
【写真】公開日決定！クズな6つ子を演じるAぇ! groupら
表紙では、とある街に開店した「Aぇ! パティスリー」で働く、料理が苦手なオーナー、新人ギャルソン、チーフパティシエと見習いパティシエに扮した4人。ある定休日、オーナーがこっそりと厨房に忍び込み、はじめたこととは…？Aぇ!groupとスイーツとの懐かしい思い出や、最新アルバム『Runway』に関してのロングインタビューも掲載されるほか、制服＆私服の厚紙ピンナップも付録する。
小島：（スイーツに例えると）佐野は豆乳系。ヘルシーかつまろやか。
末澤：普通じゃないってところで、小島はピスタチオ系。で、正門こそ王道かつシンプルなシュークリーム。
小島：末さんはプリン一択。
正門：（アルバムのリード曲『Again』は）今の自分たちとリンクする部分もあるので、パフォーマンスする姿が想像できる曲になった。「いい顔して歌えるな」と。
佐野：（『Runway』は）1stアルバムのように、ファンの方たちが愛してくれた僕たちらしさがありながらも、挑戦もある。新体制の今が詰め込まれています。
【編集部コメント】
「今日はパティスリーで働いていただきたいんです」という謎のお願いに快く応じてくださったAぇ!groupのみなさん。普段は着ないであろうギャルソンやパティシエの衣装も、本当によくお似合いでした。役に入り込んで、レシピを考えたり、せっせと窓を拭いたり、蝶ネクタイを結んであげたり…。盛り上がったのは、お互いをスイーツで例えたら？ の質問。プリンが大好きな末澤さんはプリンか、いやいちごが好きだからショートケーキか？ 和菓子は正門さんは佐野さんか？ なぜか小島さんは全員から洋菓子一択！など、お互いをどう思い合っているかが垣間見えました。今回は特別に洋服＆私服の厚紙ピンナップも。キリッと働くオンの表情とふわりとしたオフの表情の違いもぜひお楽しみください。