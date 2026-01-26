NMB48の新エース・芳賀礼、1st写真集の表紙解禁 限定表紙はうさぎ衣装でキュートな魅力
大阪を拠点とするアイドルグループ・NMB48で新エースとして活躍する芳賀礼が2月18日に発売する1st写真集『ぽんっ』の表紙＆Amazon限定版表紙が解禁となった。
【写真】『ぽんっ』通常版表紙は大人っぽい表情のカットに
初水着＆初ランジェリーに挑戦して話題となり、イベントも即日完売＆追加となった本作。本人の持ち味でもある「あざとさ」全開で、彼女感たっぷりの写真集となっている。まるで一緒に旅行をしているような臨場感が味わえる1冊になった。
表紙では、これまで見せたことがないような大人っぽい表情のカットに。新たなれいぽんに出会えること間違いなし。Amazon限定表紙では「世界で一番好き！」とも語る「うさぎ」の衣装の写真が選ばれた。本人発案で実現したうさぎ衣装。通常版の魅力とはまた違うセクシーでキュートなおしゃれな表紙となっている。
