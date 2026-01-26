『アニメ化してほしいマンガランキング 2026』中間発表で人気作ずらり 『SPY×FAMILY』や『薬屋』に続くのは インディーゲーム版も開催決定【作品一覧】
『アニメ化してほしいマンガランキング 2026』中間発表で人気作ずらり 『SPY×FAMILY』や『薬屋』に続くのは インディーゲーム版も開催決定【作品一覧】
“アニメ化してほしいと思うマンガ”や“多くの人に見てほしいと思う作品”が一般投票によって選出される『AnimeJapan』恒例の大人気企画『アニメ化してほしいマンガランキング』の締切目前速報が26日、公開された。
アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》の名で親しまれる本企画は、知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクイン。歴代30作品以上が実際にアニメ化されている。
昨年の総投票数は15万票を超え、アニメ化、大ヒットなど、“殿堂入りアニメの発掘の場”として注目を集める企画となっている。ノミネート作品の募集を経て全48作品がエントリー。『写らナイんです』や『サンキューピッチ』など上位10作品が並んだ。本投票は1月30日までとなる。
また、『アニメ化してほしいインディーゲームランキング』の開催も決定。日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit」が選定するアワード受賞作品を中心とした国内インディーゲーム（全35タイトル）の中から、“アニメで見てみたい”と思う作品を一般投票で選出する新企画。AnimeJapan恒例人気企画『アニメ化してほしいマンガランキング』のインディーゲームver.として、アニメとゲームの親和性・メディアミックスの可能性に着目し、アニメ業界とゲーム業界をつなぐ接点づくりを目指す。
投票結果は、AnimeJapan 2026（3月28日、29日）会場内の特設ブースにて、上位10タイトルをランキング形式で掲出して発表。あわせてノミネート作品の試遊コーナーや、インディーゲームからアニメ化等が実現した事例紹介コーナーも展開予定。投票は2月11日午後11時59分まで。
■『アニメ化してほしいマンガランキング 2026』締切目前速報上位10作品
No.5 写らナイんです
No.8 会社と私生活
No.11 #ギャルとギャルの百合
No.16 ケントゥリア
No.17 子連れバツイチ、最後の恋は沼でした。
No.19 コミュ障、異世界へ行く
No.21 サンキューピッチ
No.30 ディノサン
No.31 となりの席のヤツがそういう目で見てくる
No.47 竜送りのイサギ
■『アニメ化してほしいインディーゲームランキング』ノミネート35作品
No.01 ネフィー月灯りの迷宮~
No.02 Dreams of Another
No.03 妖怪バスター ナビ之介
No.04 ロープくんアドベンチャー
No.05 Serial World
No.06 魔女ガミ-The Witch of Luludidea-
No.07 ソーセージレジェンド・アリーナ
No.08 蒼き雷霆ガンヴォルト トライアングル エディション
No.09 A Tiny Wander
No.10 モンスタークリエイト
No.11 サンセットヒルズ
No.12 HacKClaD［ハッククラッド］
No.13 愛よさらば
No.14 都市伝説解体センター
No.15 狐ト蛙ノ旅 アダシノ島のコトロ鬼
No.16 はらぺこミーム
No.17 DIGITAL EXORCIST [デジタルエクソシスト]
No.18 ホテル・バルセロナ
No.19 ラタタン
No.20 Vivid World
No.21 違う星のぼくら
No.22 IZON.
No.23 TANUKI: Pon's Summer
No.24 HAUNTED STREAMER
No.25 吾輩は寮生である
No.26 狐のかえり道
No.27 Forestrike
No.28 プロジェクト・ソラリス
No.29 モンスタボックス
No.30 TIMEMOON
No.31 STARBITES
No.32 もんなしプリンセス
No.33 事故物件だよ！うらみちゃん
No.34 キモノ&チビー
No.35 YaoyoroZOO [ヤオヨロズー]
