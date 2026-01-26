¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ø¥Ö¥ó¤Î¡É¤¢¤ëÄó°Æ¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡¡Âè82²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè82²ó¡Ê27Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÂçÊª¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤òÇº¤à¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë±þ±ç¤µ¤ìÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥µ¥ï¤Ï¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤ë¡£»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤äÅÚ¹¾¡Ê½Å²¬Çù¡Ë¡¢ÌçÏÆ¡ÊµÈÅÄÍÇ¡Ë¤â£²¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥µ¥ï¤Î¸µ¤Ë¥È¥¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÆÏ¤¯¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥µ¥ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤ËÍî¤Á¹þ¤à¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È·ëÂ÷¤·¤Æ¡¢¥È¥¤òÎå¤Þ¤½¤¦¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤¬Ê¡´Ö¡Ê¥Ò¥í¥¦¥¨¥Î¡Ë¤òÏ¢¤ì¡¢¥È¥¤Î¿·µï¤òË¬¤ì¤ë¡£»×¤ï¤ÌÍèµÒ¤Ë¥È¥¤Ï¶Ã¤¯¡£°ìÊý¡¢ÇòÄ»¶æ³ÚÉô¤ÇÊÙ¶¯Ãæ¤Î¥µ¥ï¡£¤½¤³¤ËË¬¤ì¤¿¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤¬¥µ¥ï¤Ë¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¤òÌä¤¦¡£¥µ¥ï¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¾±ÅÄ¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£