²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢Â¼¾å½¡Î´¤ÎWBC»²²Ã¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¼Ô¤¬»ä¸«¡Ä¾å¸¶¹À¼£»á¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¤·¤¤¿¤ê¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ê57¡Ë¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¡Ê50¡Ë¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê50¡Ë¤é¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¼Ô¤¬YouTube¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´¤é¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜÁª¼ê¤ÎWBC»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤Î©¾ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎWBC»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ»á¤ÏÂåÉ½¤âÂç»ö¤À¤¬¡Ö²¶¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤«¤é¡£¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ´ü¤Ë¡ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¥¥Ä¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹OB¤Î¾å¸¶»á¤Ï¡¢µÈÅÄÀµ¾°¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤è¤êWBC»²²Ã¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢Î¢Êý¤µ¤ó¤È¡Ê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¡ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¤·¤¤¿¤ê¡£ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óWBC¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎµÈÅÄ¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÆþ¤ë¤ÈWBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Ü¥¹¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ïº£¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÏÁá¤á¤Ë¥¥ã¥ó¥×¹Ô¤Ã¤Æ¡ÊÍÏ¤±¹þ¤à¹ÔÆ°¤ò¡ËÀäÂÐ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È´«¤á¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î²¬ËÜÁª¼ê¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È1Ç¯ÌÜ¤ÏÂç»ö¤Ê»þ´ü¡£´·¤ì¤ë»þ´Ö¤Ê¤¯¤¤¤¤Ê¤ê¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢³«Ëë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡ËÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥×Í¥Àè¤ò´«¤á¤¿¡£