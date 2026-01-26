「２７日公示、２月８日投開票」の日程で実施される衆院選に向けて、岩手県内の選挙用品メーカーや各自治体は急ピッチで準備を進めている。

真冬という気候条件に加え、解散から投開票まで戦後最短の１６日間という「異例の短期決戦」の対応に関係者は頭を悩ませている。（山岸憲伸）

２４時間態勢で作業

選挙運動に必要な腕章や事務所の標札など「七つ道具」を手がける花巻市の印刷会社「小彌太（こやた）」の工場では、選挙ポスター掲示板の製作が着々と進んでいる。

同社東和工場では、岩手、青森、秋田県内の選挙管理委員会などから今回の衆院選で使用する計約１万５０００枚のポスター掲示板を受注。高市首相の解散検討が報じられた今月上旬以降、依頼が続々と入っているという。手作業で木の板に投開票日の「２月８日」などの文字を入れたり、くぎを打って組み立てたりと、約２０人の作業員が昼夜交代しながらほぼ２４時間態勢で作業にあたっている。

寒さの影響も出ている。従来、印字した掲示板は工場内で自然乾燥していたが、気温が低いため乾くのに時間がかかる。工場では新たに購入したジェットヒーターや送風機を使い、納入に影響が出ないように工夫を施している。小瀬川弘樹社長（５８）は「通常国会での冒頭解散の対応は初めて。寒さや雪の中でどうやって間に合わせるか。精神的にも大変だ」とこぼす。

掲示場所の除雪

２月に投開票が行われる衆院選は、１９９０年以来３６年ぶり。県内の自治体も真冬の大一番に向けた対応に四苦八苦している。

岩手町では、ポスター掲示板の設置や撤去の際に除雪など追加の作業が必要となり、業者への委託費用もかさむ見込みという。掲示板の数を減らすことも検討したが、昨年の参院選と同じ町内１６２か所への設置を目指す。町議会は２１日の臨時会で今年度一般会計補正予算案を可決し、業者への委託料として約２４０万円を計上した。

投開票日も厳しい寒さや降雪が予想される。同町は投票所２１か所のうち、川口地区社会体育館と一方井健康センターの２か所について、隣接するそれぞれの公民館に変更。体育館など広い会場では暖房器具で十分に暖めることができず、長時間運営にあたるスタッフや投票に訪れる有権者のことを考えて判断した。

町選管の担当者は「雪が降ると投票率の低下が考えられる。少しでも多くの有権者が来てくれるように万全に準備したい」と話す。

大船渡市は、降雪で開票所に投票箱の到着が遅れる可能性を考慮し、開票作業の開始を３０分遅らせる予定という。

一方、今回の衆院選の期日前投票は２８日から始まるが、最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票は２月１日からとなる。金ヶ崎町選管は「１月中に投票に来た方には『国民審査の投票にもう一度来てほしい』とお願いすることになる」とし、ホームページで周知する考えを示した。