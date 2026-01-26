全日本卓球選手権で初優勝を飾った17歳の張本美和選手が勝利をたぐり寄せたワンプレーを明かしました。

4連覇を狙う早田ひな選手と3年連続で決勝で激突。前回、前々回と0-4のストレート負けをしており、昨年は試合後に号泣。また2023年大会も6回戦で敗れている最大のライバルでした。

試合は先に3ゲームを奪い王手をかける展開。第6ゲームには10-6とチャンピオンシップポイントを握りますが、そこから「弱気になった」と一気に6連続失点でこのゲームを失います。

「頭が真っ白になった。負けるパターンだ」との思いをもあったとのことですが、1分間で気持ちを切り替えた17歳は、最終ゲームで序盤から圧倒。初優勝で今年は歓喜の涙となりました。

張本選手がポイントにあげたプレーは第7ゲームの2-0のリードした場面。早田選手がフォア前に打ったサーブをチキータで相手のバックサイドに鋭いレシーブをみせました。

そのボールに早田選手はオーバーとなり、張本選手の得点。実はこのとき得点を確信するほどの手応えがあったといい、「そのコースに打てば勝てそうと思った。初めての感覚だったので、びっくりしました。人生で初めて見えた球でした」と話しました。

またこの最終ゲームは、「振れば入っちゃう」との感覚だったとのこと。「それまで私は結構ゾーンに入るってことがなくて。多分、今日の第7ゲームが自分の人生で一番ゾーンに近いのかなと思いますね。これまでの卓球人生の中でも一番いい状態」と振り返りました。