不二家は、バレンタインイベント「Peko Poko Chocolate Labo（ペコポコ チョコレート ラボ）」を、1月28日（水）から2月17日（火）まで、大阪・あべのハルカス近鉄本店で開催する。会場では、チョコレート商品やグッズの販売、サンリオとコラボレーションした限定POPUP企画も実施される。

今年は「ペコちゃんたちのチョコレート研究所」をテーマに、ペコちゃんやポコちゃんが研究員になった世界観を表現した会場で、不二家のチョコレートに関する展示や企画を展開する。

先行発売グッズとして、レトロなデザインの「ペコちゃんレトロモダンミニタオル」（ランダム5種 660円）がお目見えする。また、レトロイラストを使用したチョコレート商品「ペコポコチョコ缶」（990円）、「ペコポコチョコポーチギフト」（1210円）、「ペコちゃんジャンボポップチョコ」（各500円）、「ペコちゃんハートクッキーBOX」（690円）がラインアップする。

会場内には、「ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボPOPUPブース」が初登場する。描き下ろしデザインのイラストを使用したパネル展示やフォトスポットが設置されるほか、2月8日（日）にはペコちゃんとハローキティによるグリーティングイベントも実施される。

コラボグッズは、「PEKO×サンリオキャラクターズ トレーディングハート缶バッジ」（550円）が登場。ハートのチョコレートを持ったペコちゃんや、シナモロールやクロミなどのサンリオキャラクターが描かれている。「マチ付きポーチ PEKO×サンリオキャラクターズ チェック」（1100円）は、キャラクターたちが集まったデザインとなっている。

「Peko Poko Chocolate Laboコーナー」では、不二家のチョコレート商品を集めた展示を実施。また、1日30名限定で「不二家のお菓子詰め放題コーナー」（参加料金1100円）を開催する。さらに、税込2500円以上の購入で「限定オリジナルショッパー」がもらえる。

イベント開催を記念して、スタンプラリーも実施。「Peko Poko Chocolate Labo」会場と、「Pekolicious（ペコリシャス）」2か所でそれぞれ税込1500円以上購入するとスタンプが押印され、2つ集めると非売品の「オリジナルニットポーチ（スマイルマーク）」が1つもらえる。

「Peko Poko Chocolate Labo」は、あべのハルカス近鉄本店ウイング館2階イベントスペースで、1月28日（水）から2月17日（火）の午前10時から午後8時まで開催される。2月5日（木）は午後7時に終了となる。価格は税込み。