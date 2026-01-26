近藤千尋、家族でアンパンマンミュージアムへ 休日写真に「子育てのリアル」「共感しかない」の声
【モデルプレス＝2026/01/26】モデルの近藤千尋が1月25日、自身のInstagramを更新。家族でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「子育てのリアル」アンパンマンミュージアムで三女抱えた夫の姿
近藤は「今日は朝から夜まで横浜で遊びました」と書き出し、家族でアンパンマンミュージアムやコスモワールド、横浜の中華街を訪れたことを報告。顔をスタンプで隠した子供との2ショットや、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が子供を抱えている様子など自然体な家族のオフショットを複数枚公開している。
この投稿には「子育てのリアルが伝わってくる」「家族時間が素敵」「共感しかない」「自然体な姿がいい」「温かい気持ちになった」「等身大のママの姿が好き」などの反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆近藤千尋、家族で過ごした休日オフショットを公開
◆近藤千尋の投稿に反響
