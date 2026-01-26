Aぇ! group、“互いをスイーツで例えたら？”に回答 私服ピンナップも
【モデルプレス＝2026/01/26】Aぇ! groupが、1月28日発売のライフスタイルマガジン「Hanako」（マガジンハウス）の表紙と中面グラビアに登場する。
今号でAぇ! groupは、“とある街に開店した「Aぇ! パティスリー」で働く4人”をテーマに撮影を実施。メンバーは、料理が苦手なオーナー、新人ギャルソン、チーフパティシエ、見習いパティシエに扮した。ある定休日、オーナーがこっそりと厨房に忍び込み、はじめたこととは？また、Aぇ! groupとスイーツとの懐かしい思い出や、最新アルバム「Runway」に関するロングインタビューも掲載。制服＆私服の厚紙ピンナップも付いている。（modelpress編集部）
【小島健】
（スイーツに例えると）「佐野は豆乳系。ヘルシーかつまろやか」
【末澤誠也】
「普通じゃないってところで、小島はピスタチオ系。で、正門こそ王道かつシンプルなシュークリーム」
【小島健】
「末さんはプリン一択」
【正門良規】
（アルバムのリード曲「Again」は）「今の自分たちとリンクする部分もあるので、パフォーマンスする姿が想像できる曲になった。『いい顔して歌えるな』と」
【佐野晶哉】
（「Runway」は）「1stアルバムのように、ファンの方たちが愛してくれた僕たちらしさがありながらも、挑戦もある。新体制の今が詰め込まれています」
「今日はパティスリーで働いていただきたいんです」という謎のお願いに快く応じてくださったAぇ! groupのみなさん。普段は着ないであろうギャルソンやパティシエの衣装も、本当によくお似合いでした。役に入り込んで、レシピを考えたり、せっせと窓を拭いたり、蝶ネクタイを結んであげたり…。盛り上がったのは、お互いをスイーツで例えたら？の質問。プリンが大好きな末澤さんはプリンか、いやいちごが好きだからショートケーキか？和菓子は正門さんは佐野さんか？なぜか小島さんは全員から洋菓子一択！など、お互いをどう思い合っているかが垣間見えました。今回は特別に洋服＆私服の厚紙ピンナップも。キリッと働くオンの表情とふわりとしたオフの表情の違いもぜひお楽しみください。
