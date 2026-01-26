「可愛くて正解」「重宝してる！」【GU】40・50代こそ狙いたい「優秀アイテム」

ベーシックだけど一工夫あるアイテムは、40・50代のコーデをセンス良く格上げするのにおすすめ。【GU（ジーユー）】なら、手に取りやすい価格で着まわしの利く「優秀アイテム」がゲットできるかも。そこで今回は、おしゃれさんが愛用するカーディガンとパンツをご紹介します。

絶妙なシルエットが大人コーデにマッチ

【GU】「リリヤーンクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

@ko.wearさんが「可愛くて正解」と絶賛するのは、ほどよくゆとりのある絶妙シルエットが魅力のカーディガン。特殊構造の糸を使用し「軽い着心地を実現」（公式サイトより）したのだそう。やや短めの着丈でボトムスとバランスを取りやすく、ボリュームのある袖もポイント。シャツやカットソーに重ねるだけで、きちんと感と抜け感を両立できそうです。

一本は持っておきたい優秀ボトムス

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

きれいめにもカジュアルにも着まわしやすい、タック入りのワイドパンツ。腰まわりはすっきり、脚のラインは拾いにくく、伸縮性があって動きやすい、大人コーデの即戦力として頼りになる一本です。@cococloset128さんは「GUのタックワイドパンツは厚みがあって秋冬重宝してます」とコメントしています。

