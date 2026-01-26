りんごちゃん、美脚スラリの膝上ミニドレス姿披露「大人の色気」「赤が似合う」の声
【モデルプレス＝2026/01/26】ものまねタレントのりんごちゃんが1月25日、自身のInstagramを更新。赤いドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳ものまねタレント「破壊力すごい」ツインテール×ミニドレス姿
りんごちゃんは「皆さま､応援有り難うございました」「扮装オフショット続々Upしていきます！！」とつづり、フジテレビ系バラエティー番組「千鳥の鬼レンチャン」（毎週日曜よる7時〜）出演時のオフショットを投稿。「お楽しみに」と今後の投稿にも触れ、スラリと伸びた脚がのぞく赤いドレスに身を包み、椅子に腰掛けて笑顔を見せている。
この投稿には「ツインテール可愛い」「2度見した」「赤が似合う」「破壊力すごい」「大人の色気」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
