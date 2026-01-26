「孫は可愛い、でも預かりたくない」60代の義母が抱える『嫁には言えない葛藤』それは

初孫に恵まれた知人。ところが嫁には決して言えない“本音”を抱えていました。知人から聞いたお話を紹介します。

孫が誕生

私は60代の主婦です。

私には息子が1人いるのですが、その息子が数年前に結婚。

じきに孫も生まれました。

初孫は、確かに可愛いもの。



無垢で愛らしい姿は、見ているだけで心が和みます。

嫁はかなり気さくな性格で、産後も姑である私を遠ざけることなく、しょっちゅう孫を見せに来てくれました。

「お義母さんも、孫の顔見たいかと思って」



そう言って、にっこり笑う嫁。



「友達のお母さんも『孫はとにかく可愛い』と言っていました。お義母さんもそうですよね？ 思いっきり可愛がってくださいね！」

嫁はそう言っては、私に孫を抱かせてくれます。



でも私は、嫁には決して言えないある気持ちを抱えていたのです。

本音

それは「孫は可愛いが、同時に命を預かる責任は重い」ということ。

もちろん孫は可愛いのですが、もし私が子守をしている間に怪我でもしたら──。



今の嫁との良好な関係を壊してしまいかねない、そんな責任は負いきれないと考えているのです。

怪我がない間は、嫁もにこにこして私に孫を抱かせてくれるでしょう。



しかし、もしひどい怪我でもした日には……そう考えると、手放しで喜ぶことへのブレーキがかかってしまうのです。

「そんな負担を抱えるのは、正直、不安が勝ってしまう」



そう考えていたのです。