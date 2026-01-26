WBC連覇が期待される侍ジャパンは、2025年のうちに発表された大谷翔平（ドジャース）ら投手陣8人に続き、1月16日に牧秀悟（DeNA）ら国内組の野手を中心に11人が追加発表された。昨シーズン、独走優勝を果たした阪神からの4人は、いずれもWBC初出場。昨季、打点と本塁打の二冠でリーグMVPに輝いた主砲の佐藤輝明、ベストナインに選ばれた外野手の森下翔太、捕手の坂本誠志郎、中継ぎ・抑えで公式戦連続無失点記録を継続した石井大智が選ばれている。ただ、その陣容からは、藤川阪神にとっての不安要素が浮かび上がってくる。【前後編の後編。前編を読む】

2番手、3番手捕手の特有の不安

3人の枠がある捕手に選ばれたオリックスの若月健矢と阪神の坂本については、「若月が選ばれたのは、オリックス時代にバッテリーを組んだ山本由伸（ドジャース）とのコンビを想定してのこと。捕手の出場機会の争いで坂本を一歩リードしている」（スポーツジャーナリスト）とされる。

2番手、3番手の捕手には特有の不安がある。

「WBCで試合に出ないキャッチャーはきつい。所属チームでは正捕手なのにブルペンやサポートに回るのは精神的ダメージがあるし、本来はオープン戦でチーム新加入の投手の癖や調子を見たい時期に、それができない焦りも募る」（元捕手の野球評論家）

中継ぎ・抑えで昨季大活躍した石井をめぐっては、「2023年大会は阪神から前年に最優秀中継ぎのタイトルを獲った湯浅京己が選ばれたが、WBC後の4月に右前腕の肉離れを起こし戦線を離脱。それ以降、本来の投球を取り戻せずにいる」（球団関係者）ことを気懸かりだとする指摘もある。

2008年の北京五輪での苦い経験

もちろん、WBCに出場しなくても故障や不調のリスクはあるが、とりわけ阪神は国際試合で苦い経験があるだけに、関係者は神経を尖らせる。

それが2008年夏の北京五輪だ。大会はシーズンの最中で、独走状態だった阪神から4番の新井貴浩、捕手の矢野燿大、抑えの藤川球児の3人が星野仙一監督率いる日本代表に選ばれた。同年にFA移籍で阪神入りした新井は、代表でも4番・ファーストで全試合にフル出場したが、大会終了後に故障が判明し、離脱。ペナントでは大逆転を許した。

当時の阪神監督・岡田彰布氏はかつて本誌・週刊ポスト取材にこう嘆いていた。

「腰に不安があった新井が心配で、球団の専属トレーナーを北京に同行させたくらいや。フル出場してるから帰ってきてからもアテにしていたら腰椎の疲労骨折やった。星野監督からの説明？ そんなもん何もないがな」

開幕前のWBCと条件は異なるが、そこでの主力の故障がチームの命取りになるのは変わらない。

"2008年の悪夢"をチームの守護神として目の当たりにしていたのが今、チームを率いる藤川監督その人だ。連覇への始動を前に、その胸中やいかに。

