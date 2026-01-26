3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンは26日、都内ホテルで井端弘和監督（50）が会見に臨み、先行発表の19選手以外の10選手を発表した。残りは1人で、全チームの最終ロースターは大会を運営するWBCIが日本時間2月6日に発表する予定だ。韓国メディアはメジャーリーガー8選手が選ばれたことに驚いた。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」は同日、侍ジャパンの29選手発表を受け「メジャーリーガーだけで8人…」と見出しを付け、ドジャース・山本由伸やホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真などが代表選手として追加発表されたことを報じた。

その上で、「昨年のワールドシリーズ第7戦でドジャースを勝利に導いた大谷と山本の『1─2パンチ』完成が目を引く」と指摘。今大会で大谷の投手としての起用がまだ不透明なことから、「山本が日本代表の実質的なエースとして期待されている」と記した。

また、村上についても前回大会の準決勝、メキシコ戦で逆転サヨナラ打を放ったことに触れ「日本の4番打者」と警戒を強めた。

日本と韓国は3月のWBCでともに1次ラウンドC組に入っている。韓国代表はドジャースのキム・ヘソン、ジャイアンツのイ・ジョンフの選出が濃厚な一方で、正遊撃手として期待していたブレーブスのキム・ハソンが右手中指の負傷で、パドレスに加入したソン・ソンムンが脇腹の故障で欠場を発表している。

母親が韓国人のカージナルス・オブライエンも出場の見通しと韓国メディアが報じている。