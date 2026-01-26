レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。ある人物との交友について明かした。

渡部に「筋トレというアプローチで自分の体にコミットし始めたのはいつ？」と質問された吉田は「腰の手術の後。室伏さんとの出会いもある」と04年アテネ五輪男子ハンマー投げ金メダリストで、前スポーツ庁長官の室伏広治氏（51）の名前を挙げた。

オリックスでのプロ2年目、2017年のオフに持病である慢性腰痛の手術を受けた吉田。「僕が手紙で。もう追い込まれてたんで」と手書きの手紙で室伏氏に相談、依頼したことを明かし「（返事が）返って来て。“じゃあ1回やりましょう”と。そこからですね」と師弟関係の始まりを振り返った。

「まずはケガをしてたので、その原因とそれをまず改善していきましょう。で、3年目こうクリアして、次はレベルアップしていきましょうって」と室伏氏と段階を踏んで肉体改造に挑んだといい、今でも定期的に見てもらっていると告白。渡部が「筋トレメニュー作ってもらってる感じ？」と驚くと「はい、もうオーダーメイドみたいな」。室伏氏の知識量や人柄を絶賛し「僕自身のマインド成長させていただいて、本当にもうかけがえのない（存在）」と語った。