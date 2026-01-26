俳優の橋本愛がInstagramを更新し、出演ドラマ『にこたま』のオフショットを公開した。

参考：橋本愛、30歳バースデー迎え「言葉が出ないほど感動」 ティアラに笑顔のオフショット

投稿された写真には、共演者の瀬戸康史と公園でピースをするツーショットや、うな重を食べながら満面の笑みでカメラを見つめる姿、クランクアップをした共演者の黒田大輔とのツーショット、そして弁当屋「よねすけ」のメンバーと仲良く映る姿が収められている。なお、写真はドラマの監督を務める瀬田なつきがフィルムカメラで撮ったものであることが明かされている。

『にこたま』はFOD・Prime Videoにて配信されている、渡辺ペコ原作のコミック実写化ドラマ。橋下と瀬戸がW主演を務め、交際9年・同棲5年の29歳カップルが迎える「最後の思春期」を描く。

第6話の配信に際した本投稿では「こーへーの浮気相手・高野さんと遭遇してしまったり。卵巣の病気が発覚して、手術をしたり」と見どころに触れ、「激動の6話、ぜひ。恋でも愛でもなかったとしても、誰かと一緒に生きるということ。ぜひ見てください」と綴った。

コメント欄には「第6話が今までで一番好き！」「世の女性に観てほしい～」と、視聴者からポジティヴな感想が寄せられている。

（文＝リアルサウンド映画部）