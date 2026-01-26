LINEヤフーは、オンラインショッピングモール「Yahoo!ショッピング」で、SNSを活用した集客強化を目的とした「Yahoo!ショッピングアフィリエイト」の提供を開始した。

「Yahoo!ショッピングアフィリエイト」は、Yahoo! JAPAN IDがあれば初期費用や審査なしで誰でも利用できる。たとえば、商品検索ページや詳細ページからアフィリエイト料率を確認でき、手軽に専用リンクの発行と共有が可能。また、複数の商品をコメント付きでまとめられる「お気に入りリスト」の共有機能も備えている。

紹介によって発生した成果報酬は「PayPayマネー」で支払われる。出店ストア側は、商品ごとに料率を柔軟に設定できるという。

リリース記念キャンペーン”最大1万700円分が当たる”

2月2日12時～28日23時59分まで、新サービスの開始を記念したキャンペーンが実施される。登録やサイト設定、PayPay連携の完了で200ポイントが付与されるほか、初めてのSNS投稿や指定キーワードのXへの投稿により、抽選で最大1万円分のPayPayポイントが当たる。