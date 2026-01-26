お知らせ。GIGAZINE冬のプレゼント企画への応募ありがとうございました！5000人を超える応募者の中から抽せんを行った上で、当選者への通知を行いつつ、同時に発送の準備も進めています。当選者にはGIGAZINE編集部から応募時のメールアドレスまでメールが届くので、そのメールに記載しているフォームから発送先の住所などを回答してもらえればOK。なお、当選通知メールがスパム扱いされているせいで、せっかく当選しているにもかかわらず、気付くのが遅れたためにもらえなかった……という悲しいケースが増えているので、要注意。

当選して住所を回答したよ！という人は発送までもうしばらくお待ち下さい。

というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。

◆2025年12月

アクセスリクエスト数：1億4983万

ページビュー：5105万(564万減)

ユニークユーザー数：1804万(333万増)

転送量：15.935TB

※Cloudflareによる計測結果です。

転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約13.796TB。HTML、RSSなどが約2.139TB。

また、2025年12月に作成した記事数は565本。

次に、2025年12月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。

1位：中国製KVMにひっそりマイクが搭載されていることが判明、中国拠点のサーバーと通信している痕跡も



2位：AIにスナック自販機の経営を任せたらPlayStationの無償配布や魚の入荷を始めて大赤字



3位：Gmailのメールアドレス「@gmail.com」が変更可能に



4位：「公共Wi-Fiを避ける」「QRコードをスキャンしない」「公共のUSBポートでデバイスを充電しない」「パスワードを定期的に変更する」など時代遅れのセキュリティアドバイスを止めろと専門家グループが声を上げる



5位：戦闘機「F-35」にはC++の特殊ルール適用版が使われており例外処理や再帰関数が禁止されている



6位：GPT-5・Claude・Gemini・Grok・DeepSeekに予算10万ドルで8カ月間株取引させたときもっとも優秀だったのは？



7位：Spotifyから2億5600万曲分のデータが抜き取られ海賊版サイト「Anna’s Archive」でメタデータが全公開されてしまう、約300TBに及ぶ音楽ファイルも公開予定



8位：女性の性欲はストレスの影響を強く受けているとの研究結果



9位：「IPv4アドレスが枯渇した」と言われてから14年、2025年にIPv4は結局一体どうなったのか？



10位：CD未対応のPlayStation 5でどうにかしてCDを再生することは可能なのか？



というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。

1位：Chrome：61.28％（1.71％pt増）

2位：Safari：19.02％（1.81％pt減）

3位：Edge：6.38％（0.76％pt減）

4位：Safari (in-app)：5.96％（2.10％pt増）

5位：Firefox：4.53％（0.73％pt減）

6位：Android Webview：1.89％（0.38％pt減）

7位：Opera：0.48％（0.08％pt減）

8位：Samsung Internet：0.21％（0.02減％pt）

9位：Mozilla Compatible Agent：0.10％（0.04減％pt）

10位：(not set)：0.05％（0.03増％pt）

次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。

1位：X（前月2位）

2位：Google ニュース（前月1位）

3位：はてなブックマーク（前月3位）

4位：SmartNews（前月4位）

5位：Facebook（前月5位）

6位：Bluesky（前月7位）

7位：DuckDuckGo（前月6位）

8位：MSN（前月8位）

9位：livedoorブログ（前月10位）

10位：TBN17（前月9位）

次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。

1位：GIGAZINE

2位：アニメ

3位：AI

4位：プレゼント

5位：新作アニメ一覧

6位：冬アニメ

7位：ゴム

8位：メモリ

9位：yt-dlp

10位：youtube

取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。

また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。

それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。

最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります！

