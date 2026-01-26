侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、全３０選手中２９人が決まった。所属先未定の菅野を含めると、メジャーリーガーの出場は２００９年大会の５人を大幅に上回る史上最多の８人となった。

―前回大会で優勝を経験している中村捕手の選出理由、狙いは。

「捕手全員出られるわけではないというところでは、途中からも踏まえていくと誰が途中からというところでは中村選手。当然、中村選手がスタメンでいけば最後までというところでは、やっぱり経験している人がいいのかなという判断をしての選出です。ほかの二人の捕手が初めてだというところではいてくれると助かるので、すごくありがたいと思っています」

―大谷選手の投手としての起用について、昨年の段階からの進捗を踏まえて可能性はあるか。

「昨年からそのへんは変わってないですね。まだスプリングトレーニング、キャンプをやっていませんので、そのへんのところでまずは投げてからということだとは思います」

―大切なオープニングゲームの投手はどのようなポイントで選考するか。

「ボールを見てからです」

―メジャー移籍したばかりの岡本、村上が選出された。選出に至ったいきさつは。

「当時こちらがオファーした時には、まだヤクルトとジャイアンツに所属していた。その流れで向こうにいくところで、また二人に聞いたところＷＢＣに出たいというところで。向こうの球団ともうまくそれを踏まえて、最初から交渉していたというところでは、スムーズにいったのかなとは思っています。その流れを作ってくれたのは前回出た吉田選手かなと思いますので、すごくありがたいなと思います」

―村上選手に期待するところは。

「やはり前回大会というところの経験は、間違いなく生きると思います。初めてでうまくいくことはなかなかないのかなと思っていますので、そういうのを経験して、また今回いいものを見せてもらいたいなと思っています。ずっと声をかけている中では、すごくジャパンに対しての気持ちが強い選手だと感じているので、今回は最初からやってくれるんじゃないかなと思っています」

―高橋、宮城の両投手も前回大会経験者だが、期待するところは。

「左右ですし、本当に高橋投手はＭＬＢのボールをすごく操れているなというのと、日本のボールよりもＭＬＢの方が非常にコントロールがよかったなというのでは期待はしていますしね。しっかりとキャンプ等で調整をして、宮崎に来て欲しいなと思います。宮城投手もね、実績申し分ないですし、彼の持ち味はコントロールだと思いますので、それを両コーナーに投げ分けるのを身につけて、宮崎に来てもらえればいいかなと思います」

―岡本選手に対する期待は。また守備では三塁、一塁、左翼を守れるが、ポジションはどう考えているか。

「まだ２９人で一人選べていないというところでは、その可能性はあるのかなと思います。非常にストレートの強い打者ですので、速いボールというところではそういう投手にうまく対応してくれるんじゃないかなと思っています」