¡¡³ÚÅ·¤Î¿·¿Í12Áª¼ê¤¬26Æü¡¢3·î11Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿µÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤Ê¤É¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¡¢Ä®¿¦°÷¤é43¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µìËÉºÒÂÐºöÄ£¼Ë¤Î°ä¹½¤Ç¤Ï¸¥²Ö¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÎÂç±ÉÍøºÈÊá¼ê¡ÊÊ¡Åç¡¦³ØË¡ÀÐÀî¹â¡Ë¤Ï3ºÐ¤Î»þ¤ËÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Î¼Â²È¤ÇÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï°ñ¾ë¸©¤Î¿ÆÀÌÂð¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿ÌºÒ¤Îµ²±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£ÅìËÌ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ä¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£