HYDE、“親友”からの誕生日プレゼント＆2ショット披露に反響「きゃああああ」「やっぱり清春さん来てたんですね」
ロックバンド・L'Arc〜en〜CielのHYDEが26日、自身のXを更新。公私共に親交の深いロックバンド・黒夢の清春（57）が自身のツアー公演に訪れ、“一足早い”誕生日プレゼントをもらったことを報告し、2ショットを披露した。
【写真】「きゃああああ」“親友”清春からの誕生日プレゼント＆2ショットを披露したHYDE
現在、自身のオーケストラツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』開催中のHYDE。25日の埼玉・大宮公演を終え、「プレゼントもらっちゃったー #HYDE #清春 #誕生日プレゼント #HYDEOrchestraTour2026JEKYLL #ツアー6本目 #大宮 #次は東京」のコメントとともに、清春からプレゼントされたとみられる黒の大きめのリュックを身に着けた2ショット写真をアップした。
また清春もこの投稿を引用し、「素晴らしかったよ〜！ちょっと早いけどおめでと〜」と“親友”にメッセージを送った。
ファンからは「きゃああああ 素敵なライブの余韻の中、大好きなツーショットで気持ちが滾ります」「キャーーー！今日はお花のみならず、やっぱり清春さん来てたんですね なんか幸せな気分です」「お二人の雰囲気とてもおしゃれでいいですね」「実用的で素敵なプレゼント！しかもカッコイイですーー」「嬉しそうなHYDEさんを見せていただけて、私も嬉しいです」「清春先輩さすがっす！」「仲良しですね！」などのコメントが寄せられている。
