３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバー１０人が発表された。残るは１枠となり、先発ローテーションが見えてきた。

先発３本柱を形成するのは、ドジャース・山本由伸投手（２７）、オリオールズからＦＡの菅野智之投手（３６）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）のメジャー組が有力とみられる。井端監督はＷＢＣ球やピッチクロックなどのルールに慣れたメジャーリーガーへの信頼をたびたび口にしてきた。山本は昨季のレギュラーシーズン３０登板で１２勝８敗、ナ・リーグ２位の防御率２・４９。ワールドシリーズでは３勝０敗、防御率１・０２でＭＶＰを受賞し、体調さえ万全ならば、絶対的なエースとして不安要素は見当たらない。

菅野はオリオールズからＦＡとなり、所属先が未決定の中での選出となった。１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献した。準決勝・米国戦では６回１失点（自責０）と好投。２１年東京五輪ではコンディション不良による辞退もあり、１７年以来自身９年ぶりの出場。大崩れしない安定感は心強い。

メジャー通算４８勝５８敗、防御率４・４６で自身初の侍ジャパン入りを果たした菊池は「チームでは年齢的にも上の立場になると思いますが、自分に求められている役割をしっかりと全うし、日本の勝利のために全力で腕を振ります」と意気に感じている。メジャーでの７シーズンで得た経験の伝道師としても頼もしい存在だ。

大谷の二刀流起用は現状未定だが、投手起用が可能となれば、自慢の投手力はさらに盤石なものとなりそうだ。

【侍ジャパン投手陣と主な役割の予想】

◆先発

山本由伸

菅野智之

菊池雄星

◆第２先発

伊藤大海

種市篤暉

曽谷龍平

宮城大弥

北山亘基

高橋宏斗

◆救援

松井裕樹

大勢

平良海馬

石井大智

松本裕樹

◆未定

大谷翔平