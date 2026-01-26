栃木県警那須塩原署は２４日、那須町寺子乙、県議の小林達也容疑者（５８）を道路交通法違反（酒気帯び運転、事故不申告）の疑いで逮捕した。

「酒気帯びの認識はなかった」と容疑を一部否認している。

発表によると、小林容疑者は同日午前３時５分頃、那須町高久甲の県道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転。中央分離帯とガードレールに衝突する事故を起こしたが、速やかに警察に報告しなかった疑い。

同署によると、小林容疑者は外出先からの帰宅途中で、ガードレールに衝突し、動けなくなっている小林容疑者の車を目撃した別の車のドライバーが、事故の約２０分後に「この先で事故が起きている」と高速隊那須分駐隊に報告したことで発覚した。警察官が駆けつけた際、小林容疑者は現場に残っていた。同乗者はおらず、けがもなかった。

捜査関係者によると、小林容疑者は前夜の２３日午後９時頃まで、宇都宮市内の飲食店で知人と２人で飲酒していたという旨の供述をしており、県警が裏付けを進めている。

小林容疑者は那須塩原市・那須町選挙区選出の県議で現在２期目。逮捕を受け、所属する自民党県連は２５日、小林容疑者を除名処分にすることを決めた。県連の木村好文幹事長は「議会議員としてあるまじき行為であり、決して許されることではない。所属議員に対し法令順守の徹底を改めて図るとともに、再発防止に向けた取り組みを強化する」とコメントした。